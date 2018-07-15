Нападающий сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018

15 июля 2018 21:17

Нападающий сборной Англии Харри Кейн с шестью голами стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу в России и получит приз "Золотая бутса" ФИФА, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кейн на чемпионате мира отметился дублем в ворота сборной Туниса (2:1), сделал хет-трик в матче с командой Панамы (6:1) и забил один гол в игре с колумбийцами (1:1, 4:3 по пенальти).

Три из шести голов Кейн забил с пенальти.

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