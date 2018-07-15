Тибо Куртуа получил приз лучшему вратарю чемпионата мира

15 июля 2018 21:38

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа получил приз лучшему вратарю чемпионата мира по футболу в России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сборная Бельгии стала бронзовым призером чемпионата мира, победив в матче за третье место команду Англии (2:0).

Церемония вручения призов по итогам турнира, на которой присутствует президент РФ Владимир Путин, проходит в воскресенье на поле московского стадиона "Лужники" после финального матча, в котором сборная Франции победила команду Хорватии (4:2).

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