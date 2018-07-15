Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа получил приз лучшему вратарю чемпионата мира по футболу в России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сборная Бельгии стала бронзовым призером чемпионата мира, победив в матче за третье место команду Англии (2:0).

Церемония вручения призов по итогам турнира, на которой присутствует президент РФ Владимир Путин, проходит в воскресенье на поле московского стадиона "Лужники" после финального матча, в котором сборная Франции победила команду Хорватии (4:2).