Лука Модрич получил "Золотой мяч" чемпионата мира

Хорватский полузащитник Лука Модрич стал обладателем награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему игроку чемпионата мира по футболу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Об этом было объявлено после финального матча чемпионата мира в России между сборными Франции и Хорватии, который закончился победой французов со счетом 4:2.

Лучшим игроком чемпионата мира-2014 в Бразилии стал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.