Сборная Испании получила приз ФИФА за честную игру на ЧМ-2018

Сборная Испании по футболу стала обладателем приза ФИФА за честную игру по итогам чемпионата мира в России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Испанцы на турнире дошли до 1/8 финала, где по пенальти уступили команде России.

Церемония вручения призов по итогам турнира, на которой присутствует президент РФ Владимир Путин, проходит в воскресенье на поле московского стадиона "Лужники" после финального матча, в котором сборная Франции победила команду Хорватии (4:2).