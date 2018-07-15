Сборная Испании получила приз ФИФА за честную игру на ЧМ-2018
15 июля 2018 22:04 222
Сборная Испании по футболу стала обладателем приза ФИФА за честную игру по итогам чемпионата мира в России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Испанцы на турнире дошли до 1/8 финала, где по пенальти уступили команде России.
Церемония вручения призов по итогам турнира, на которой присутствует президент РФ Владимир Путин, проходит в воскресенье на поле московского стадиона "Лужники" после финального матча, в котором сборная Франции победила команду Хорватии (4:2).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!