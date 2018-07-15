Испания, Португалия и Франция примут по 50 спасенных мигрантов
Испания, Португалия и Франция готовы принять каждая по 50 мигрантов из 450, которые были спасены в минувшую субботу в Средиземном море, сообщило испанское правительство, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Мигранты в настоящее время находятся на судне Итальянской финансовой Гвардии, а также судна агентства Frontex.
При этом власти трех стран ставят условие, что эта группа мигрантов будет высажена в Италии, и Рим также примет часть людей.
Решение о предоставлении убежища тому или иному мигранту будет принято после изучения каждого случая.
"Испания, Португалия и Франция таким образом демонстрируют свою ответственность, солидарность и общее стремление для внесения вклада в европейское разрешение проблемы миграционных потоков и гуманитарной драмы, которая происходит в Средиземноморье", - говорится в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!