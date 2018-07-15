Финал ЧМ-2018: какие достижения установили финалисты

Сборная Франции обыграла Хорватию в финале чемпионата мира 2018 года и во второй раз в истории завоевала золотые медали мундиаля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, перед началом поединка и на протяжении всего матча twitter аккаунт статистических данных в футболе Opta публиковал самые интересные, касающиеся главного матча мундиаля в России:

Рафаэль Варан - пятый француз, сыгравший в одном сезоне в финвале Лиги чемпионов и чемпионата мира. Ранее это удавалось Тьерри Анри (2006), Зинедину Зидану, Дидье Дешаму и Кристиану Карамбе (все 1998).

Дидье Дешам принял участие в четырех финалах ЧМ-1998 и Евро-2000 в качестве игрока, Евро-2016 и ЧМ-2018 в качестве тренера. В трех из них его команда побеждала.

Франция ни разу не проигрывала матч с Н'голо Канте и Полем Погба в стартовом составе. Так случилось и в финале ЧМ-2018.



Марио Манджукич забил первый в истории автогол в финалах чемпионатов мира. Сделал он это на 18-й минуте встречи Хорватия - Франция.

12 автоголов было забито на чемпионате мира 2018 года - это в два раза больше, чем на предыдущем рекордсмене - ЧМ-1998.



Иван Перишич 11 очков по системе гол+пас на крупных турнирах (7 голов и 4 ассиста) - это больше, чем у других игроков сборной Хорватии, включая Давора Шукера (9+1).

Впервые с 1974 года в первом тайме финала чемпионата мира было забито три мяча. В финальном поединке в Мюнхене встречались ФРГ и Голландия (2:1).



Антуан Гризманн забил гол в финале чемпионата мира со своего первого удара. Было это на 37 минуте и 56 секунде. Правда, сделал это француз с пенальти.

Уругвай - единственная команда, кому удалось выиграть финал чемпионата мира, проигрывая после первого тайма. Случилось это в 1930 году. Хорватия сломать эту статистику не смогла.



Поль Погба - первый футболист из английской Премер-лиги, отличившийся в финале чемпионата мира с 1998 года после Эммануэля Пети ("Арсенал"). Также он первый игрок "МЮ", забивший в финале ЧМ.



Килиан Мбаппе - второй в списке самых молодых авторов забитого мяча в финале на чемпионате мира Он отличился в возрасте 19 лет и 207 дней. Моложе него только Пеле (17 лет 249 дней).



Марио Манджукич стал пятым игроком в истории, кому удалось забить гол в финалах КЧ/ЛЧ и чемпионата мира после Ференца Пушкаша, Золтана Цибора, Герда Мюллера и Зинедина Зидана.

Марио Манджукич только второй футболист в истории после Эрни Брандтс из Голландии, кто забил гол в свои и чужие ворота в одном матче на чемпионате мира. Брандтсу это удалось в поединке Голландия - Италия в 1978.

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру ни разу не пробил по воротам соперника за 546 минут на чемпионате мира в России.

Дидье Дешам стал только третьим тренером в истории, кто побеждал на чемпионате мира сначала в качестве футболиста, а затем и тренера. До него это удавалось Марио Загалло (Бразилия) и Францу Беккенбауэру (Германия).

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вошел в число самых молодых участников финала чемпионатов мира. Футболисту нет еще и 20 лет, а он уже забивает в финале чемпионата мира.

А лучшим бомбардиром ЧМ-2018 стал нападающий сборной Англии Гарри Кейн. Форвард "Тоттенхэма" забил на мундиале шесть голов - на два больше, чем его ближайшие преследователи.