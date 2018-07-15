Церемония награждения чемпионов мира сборной Франции - ФОТО

Сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира. В финале мундиаля 2018 года в Москве на стадионе "Лужники" французы обыграли команду Хорватии со счетом 4:2, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Забитыми голами отметились Антуан Гризманн, Поль Погба и Килиан Мбаппе - у французов, а у хорватов Иван Перишич и Марио Манджукич, но он забивал и в свои, и в чужие ворота.

После матча состоялась торжественная церемония вручения Кубка мира победителю. Как раз перед началом мероприятия на стадион обрушился ливень. Официальных лиц, которые спустились из ВИП-ложи, прикрыли зонтиками, а вот футболисты и тренеры получали свои награды под проливным дождем. Правда, вряд ли это их смущало.