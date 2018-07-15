В американском Канзас-Сити неизвестный открыл огонь: ранены трое полицейских - ОБНОВЛЕНО

15 июля 2018 23:14

23:14

Неизвестный открыл огонь в городе Канзас-сити в штате Миссури, сообщает KCTV 5, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что в результате стрельбы были ранены трое полицейских. Состояние раненых сотрудников правоохранительных органов на данный момент неизвестно.

Отмечается, что полицейские, о которых идет речь, были заняты в тактической операции, в рамках которой занимались под прикрытием текущим расследованием.

Нападавший покинул место преступления на автомобиле, с ним находился еще один человек. Спустя какое-то время автомобиль и пассажир были найдены. Пассажира доставили в отделение полиции для допроса.

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23:04

Трое полицейских были ранены, когда неизвестный утром в воскресенье открыл стрельбу в американском городе Канзас-Сити (штат Миссури), сообщает телеканал Fox 4 News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты Kansas City, стражам правопорядка удалось задержать стрелка. Состояние пострадавших полицейских оценивают как стабильное. Другие подробности происшествия пока не приводятся.

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