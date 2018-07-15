Игроки сборной Франции сорвали пресс-конференцию после финала ЧМ-2018

Игроки сборной Франции ворвались на пресс-конференцию своего главного тренера Дидье Дешама, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Футболисты облили наставника водой из бутылок. Поль Погба, Бенжамен Менди и Флорьян Товен взобрались на стол и какое-то время прыгали там. В конце остался только Погба, который обнял Дешама и скандировал кричалки, обращаясь к прессе.

Когда игрок покинул зал, Дешам быстро привел себя в порядок и снова приступил к ответам на вопросы.