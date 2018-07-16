Под стадионом ЧМ-2018 в Волгограде обвалилась земля - ФОТО

Под стадионом "Волгоград Арена", на котором проводились матчи чемпионата мира - 2018, обвалилась земля. Об этом сообщает интернет-портал "Блокнот Волжский"? передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В воскресенье, 15 июля, прошел проливной дождь, из-за которого смыло часть дороги около арены.

"По дороге невозможно проехать на транспорте. Дорога полностью затоплена водой. Такого не ожидал никто", - говорят очевидцы.

Строительство "Волгоград Арены" для чемпионата мира - 2018 обошлось примерно в 16,5 миллиардов рублей.