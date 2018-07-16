США заявили КНДР о подозрениях в производстве обогащенного урана

США заявили о подозрениях насчет тайного производства обогащенного урана в КНДР во время недавнего визита в Пхеньян американского госсекретаря Майка Помпео, однако северокорейские власти отрицают наличие в настоящее время какой-либо урановой программы, сообщила в понедельник японская газета "Иомиури", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщалось ранее, 6-7 июля Помпео в очередной раз побывал в Пхеньяне и провел переговоры с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем для согласования плана денуклеаризации. Несмотря на то, что Белый дом анонсировал встречу Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном, она не состоялась.

"Наращиваете производство обогащенного урана. Скрываете ядерные объекты и ядерные боеголовки. Есть данные, что расширяется ракетный завод в Хамхыне, и это не хорошо для американо-северокорейских отношений", - приводит "Иомиури" слова Помпео в изложении неназванных источников.

По их данным, со своей стороны Ким Ён Чхоль ответил, что "это совершенно не правда".

"Мы не прячем и не проводим (обогащения урана). На заводе в Хамхыне ведется не расширение, а работы по подготовке к сезону дождей", - ответил северокорейский чиновник.

По сведениям "Иомиури", на переговорах в Пхеньяне Помпео требовал от КНДР согласования графика денуклеаризации в этой стране, когда как северокорейская сторона настаивала прежде всего на подписании декларации о прекращении военных действий. Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием соглашения о перемирии, и только 12 июня в Сингапуре президент США Дональд Трамп после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном пообещал, что состоянию войны будет положен конец.

Вопросы, поднятые Помпео в Пхеньяне, исходят из публикаций в газете Washington post от 30 июня и журнала Diplomat от 13 июля. В них, в частности, приводятся не подтвержденные официально сведения о том, что КНДР якобы тайно производит обогащенный уран на заводе в Кансоне, расположенном в районе Чхоллима недалеко от Пхеньяна.