Маск оскорбил дайвера, спасавшего детей из пещеры в Таиланде

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал "педофилом" британского дайвера Верна Уонсорта, спасавшего детей из пещеры в Таиланде, после того как тот раскритиковал его план по созданию мини-субмарины для вызволения юных футболистов, об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Уонсорт ранее на своей странице в Twitter назвал план Маска по спасению подростков "пиар-трюком" и посоветовал миллиардеру "засунуть свою подлодку куда поглубже".

Маск, отвечая в Twitter Уонсорту, заявил, что никогда не видел "этого британского экспата, который живет в Таиланде, в пещере", где оказались заперты дети. Он предложил дайверу "показать видео спасения" школьников, а затем добавил: "Знаешь, не утруждай себя показом видео. Мы заставим одну из мини-субмарин пройти весь путь в пещере. Извини, педофил, ты сам попросил об этом".

Маск никак не разъяснил свои слова, при этом многие комментаторы раскритиковали его за это высказывание. Позднее миллиардер удалил свой твит.

Ранее Маск предложил спасти заблокированных в пещере подростков при помощи мини-субмарины. Он лично прибыл в Таиланд на испытания, которые проводились в третьей камере пещеры (около двух километров от входа), и сообщил, что подлодка останется в Таиланде для текущей операции, "если она понадобится", и на случай будущих спасательных операций.

Позже СМИ сообщили, что экс-губернатор Чианграй и действующий губернатор провинции Пхаяо Наронгсак Осоттханакон, который также являлся главой штаба спасательной операции, заявил, что изобретение Маска не будет использоваться при эвакуации школьников из пещеры. Он отметил, что это изделие "высокой сложности", но оно не имело практической ценности для данной спасательной операции.

Сам Маск в ответ заявил, что Осоттханакон не является экспертом в данном вопросе.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Лесные вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Операция по спасению длилась трое суток, 10 июля последний подросток и тренер были выведены из пещеры.