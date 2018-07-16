В Нигерии пропали без вести около 70 военнослужащих

16 июля 2018 06:55

Около 70 военнослужащих числятся пропавшими после атаки радикальной исламистской группировки "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии, сообщает агентствто Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство, атака произошла в субботу в районе Бама. Боевики напали на конвой военных, состоявший из не менее восьми грузовых машин.

По словам источника агентства, в результате атаки до 70 военнослужащих числятся пропавшими без вести, в том числе пять офицеров.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

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