В Нигерии пропали без вести около 70 военнослужащих
Около 70 военнослужащих числятся пропавшими после атаки радикальной исламистской группировки "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии, сообщает агентствто Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает агентство, атака произошла в субботу в районе Бама. Боевики напали на конвой военных, состоявший из не менее восьми грузовых машин.
По словам источника агентства, в результате атаки до 70 военнослужащих числятся пропавшими без вести, в том числе пять офицеров.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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