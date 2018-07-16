ЧМ-2018 установил рекорд по количеству поздних победных мячей

16 июля 2018 06:59

В девяти встречах чемпионата мира 2018 года победные мячи были забиты на 90-й минуте, в компенсированное или в дополнительное время, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что по этому показателю мундиаль в России установил рекорд.

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе "Лужники". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "трехцветных".

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az