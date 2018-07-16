ЧМ-2018 установил рекорд по количеству поздних победных мячей

В девяти встречах чемпионата мира 2018 года победные мячи были забиты на 90-й минуте, в компенсированное или в дополнительное время, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что по этому показателю мундиаль в России установил рекорд.

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе "Лужники". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "трехцветных".