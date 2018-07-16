Обладатель Кубка Стэнли утонул в озере
16 июля 2018 07:07 186
Бывший вратарь клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Рэй Эмери утонул в озере, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как передает официальная страница полицейского управления канадского города Гамильтон, 36-летний голкипер был найдет в озере Онтарио 15 июля. Погибшего опознали друзья.
Эмери был выбран на драфте 2001 года под общим 99-м номером клубом "Оттава Сенаторз", за который потом выступал голкипер с 2003 по 2008 год. Затем он играл в клубе Континентальной хоккейной лиги "Атлант".
Вернувшись в НХЛ, Эмери выступал за "Филадельфию Флайерз", "Анахайм Дакс" и "Чикаго Блэкхоукс". С последним клубом он завоевал Кубок Стэнли в сезоне-2012/13.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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