В Египте обнаружили погребальную мастерскую

Археологи обнаружили в Египте древнюю мастерскую, занимавшуюся бальзамированием, сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мастерская была обнаружена в некрополе Саккара в Мемфисе. Находка относится ко времени Позднего царства и датируется примерно 664-404 г. до н.э.

Среди обнаруженных артефактов были позолоченная серебряная маска мумии, канопы (ритуальные сосуды, в которых хранили органы, извлеченные из тел умерших), глиняные и фаянсовые чаши. Ожидается, что их выставят в Большом Египетском музее, который должен открыться в конце 2018 года.