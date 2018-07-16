В США на производителей детской присыпки подали в суд

В США суд в штате Миссури обязал компанию Johnson & Johnson заплатить 4,7 миллиарда долларов по коллективному иску женщин, заявивших, что использование присыпки Johnsonʼs Baby Powder вызвало у них рак яичников. Об этом пишет New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Шесть из 22 женщин, от имени которых был подан иск, уже умерли. Компенсацию получат их семьи. Истцы утверждали, что тальк, который является основным ингредиентом продукта, содержал примеси асбеста, признанного опасным для здоровья человека. Сейчас он запрещен более чем в 60 странах мира.

Johnson & Johnson знала о содержании канцерогена в Johnsonʼs Baby Powder, но не предупреждала об этом покупателей. При этом, по данным Американского общества по борьбе с раковыми заболеваниями, в США с 1970-х годов перестали продавать товары для домашнего использования с содержанием асбеста.

Первый иск по этому поводу был подан к Johnson & Johnson еще в 2013 году. Всего к сегодняшнему дню более девяти тысяч человек подали в суд на компанию, большинство исков пока не рассмотрены.