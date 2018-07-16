Авиация Израиля нанесла удары по Сирии

ВВС Израиля, который ранее предупредил Сирию о новых ударах, нанесли ракетный удар по позиции сирийской армии в районе аэропорта Нейраб на севере страны. Об этом сообщило в воскресенье агентство САНА, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. По его информации, в результате атаки был причинен только материальный урон, жертв и пострадавших нет, передает ТАСС.

Представитель командования ВС республики в заявлении агентству расценил израильское нападение "как новый акт агрессии". "Это отчаянная попытка оказать поддержку бандам террористов, которые терпят поражение от сирийских войск в провинции Дераа и Эль-Кунейтра", - подчеркнул он.