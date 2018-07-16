Грабитель вернул магазину деньги за шоколадки, украденные 43 года назад - ФОТО
Магазин Belle Vale в британском Ливерпуле получил письмо от мужчины, который признался, что 43 года назад украл две шоколадки и решил вернуть за них деньги. Письмо воришки было опубликовано в Twitter-аккаунте магазина, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Мужчина прислал в торговый центр письмо, написанное от руки, а также пять фунтов стерлингов (173 гривны). В послании неизвестный рассказал, что украл две шоколадки из магазина в торговом центре в 1975 году, когда был еще мальчиком.
"Уважаемый сэр! Я украл две плитки шоколада из магазина "Вулворт" в вашем торговом центре в 1975 году, когда был маленьким мальчиком. Я прошу прощения, не смог придумать ничего лучше. Здесь деньги, которые я вам должен за них", - говорится в анонимном письме.
В свою очередь, в администрации торгового центра поблагодарили мужчину и добавили, что такие поступки "возвращают веру в человечество".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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