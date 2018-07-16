Игрок сборной Франции повторил достижение Роберто Карлоса и Хедиры

Защитник сборной Франции и мадридского "Реала" Рафаэль Варан стал четвертым игроком в истории футбола, которому удалось завоевать трофеи Лиги чемпионов и чемпионата мира в одном сезоне, сообщает "Советский спорт". передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Данное достижение ранее устанавливали французу Кристиану Карембе в 1998 году, бразильцу Роберто Карлосу в 2002-м и немцу Сами Хедире в 2014-м.

Отмечается, что все футболисты становились победителями Лиги чемпионов в составе "Реала".

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе "Лужники". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "трехцветных".