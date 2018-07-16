В Ереване задержан престарелый педофил

В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном отделении СК по Еревану, по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 8-летнего ребенка задержан 67-летний мужчина, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, инцидент произошел в мае-июне 2018 года в квартире подозреваемого.

В рамках уголовного дела выяснилось, при каких условиях пострадавший познакомился с подозреваемым, и ряд других обстоятельств, имеющих существенное значение.

Более того, были получены данные о том, что от действий мужчины 1951 года рождения, возможно, пострадали также и другие дети.

Принимаются необходимые меры для обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования.