В Ереване задержан престарелый педофил
В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном отделении СК по Еревану, по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 8-летнего ребенка задержан 67-летний мужчина, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, инцидент произошел в мае-июне 2018 года в квартире подозреваемого.
В рамках уголовного дела выяснилось, при каких условиях пострадавший познакомился с подозреваемым, и ряд других обстоятельств, имеющих существенное значение.
Более того, были получены данные о том, что от действий мужчины 1951 года рождения, возможно, пострадали также и другие дети.
Принимаются необходимые меры для обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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