В Пакистане день свадьбы обернулась трауром: в ДТП погибли 15 человек

16 июля 2018 11:24

На юге Пакистана 15 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, еще 17 - пострадали, передает  Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

По данным местных СМИ, на оживленном скоростном шоссе грузовик врезался в припаркованный пассажирский автобус, перевозивший гостей свадебной церемонии.

В полиции отметили, что причиной страшной аварии стала невнимательность водителя грузовика.

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