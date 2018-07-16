В Пакистане день свадьбы обернулась трауром: в ДТП погибли 15 человек
16 июля 2018 11:24 230
На юге Пакистана 15 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, еще 17 - пострадали, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".
По данным местных СМИ, на оживленном скоростном шоссе грузовик врезался в припаркованный пассажирский автобус, перевозивший гостей свадебной церемонии.
В полиции отметили, что причиной страшной аварии стала невнимательность водителя грузовика.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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