В России ребенок упал с восьмого этажа и остался жив
Ребенок в Тюмени выпал из окна восьмого этажа и был госпитализирован, сообщает в понедельник СУСК по Тюменской области. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка по факту падения в вечернее время 15 июля 2018 года из окна балкона восьмого этажа многоквартирного дома по улице Широтная города Тюмень мальчика 2011 года рождения", - говорится в сообщении.
В настоящее время ребенок находится в больнице, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточняет следствие.
В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства случившегося, а также причины, по которым ребенок остался без присмотра взрослых, отмечает СУСК.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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