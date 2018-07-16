В России ребенок упал с восьмого этажа и остался жив

Ребенок в Тюмени выпал из окна восьмого этажа и был госпитализирован, сообщает в понедельник СУСК по Тюменской области. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка по факту падения в вечернее время 15 июля 2018 года из окна балкона восьмого этажа многоквартирного дома по улице Широтная города Тюмень мальчика 2011 года рождения", - говорится в сообщении.

В настоящее время ребенок находится в больнице, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточняет следствие.

В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства случившегося, а также причины, по которым ребенок остался без присмотра взрослых, отмечает СУСК.