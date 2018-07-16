Индонезийцы отомстили за смерть мужчины, убив сотни крокодилов

Жители индонезийского города Соронг (провинция Западное Папуа) убили 292 крокодилов, отомстив за смерть местного мужчины, который умер после нападения крокодила. Об этом, как передаёт Day.Az, сообщает РИА Новости со ссылкой на Jakarta Post.

Как сообщается, инцидент произошел в субботу. После похорон ранее растерзанного крокодилом местного жителя Сугито горожане отправились на крокодиловую ферму, где зарезали ножами почти 300 животных.

Управление по охране природных ресурсов Западного Папуа осудило происшествие.

"Убийство крокодилов нарушило закон об уничтожении чужой собственности", - сообщил глава управления, слова которого приводит издание.

Крокодиловая ферма принадлежит одному из жителей города Соронг. Как отметил глава управления охраны природных ресурсов, ферма существует на законных основаниях, поскольку хозяин получил официальное разрешение от министерства окружающей среды и лесного хозяйства.