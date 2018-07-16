Два болельщика во Франции погибли, празднуя победу сборной на ЧМ

Французская сборная обыграла хорватскую со счётом 4:2 и стала чемпионом мира по футболу.

Два болельщика сборной Франции погибли, отмечая победу своей команды на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщают французские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Так, отмечается, 50-летний болельщик спрыгнул в канал в альпийском городе Анси. Мужчина сломал шею, поскольку глубина в месте прыжка была небольшой. Несмотря на оперативное вмешательство скорой и спасателей, пострадавший скончался от полученных травм.

Другой инцидент произошёл в городе Сен-Феликс-Лораге. Там погиб 30-летний мужчина после того, как врезался на своей машине в припаркованные автомобили и дерево. За рулём он отмечал победу национальной сборной.