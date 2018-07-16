Первые официальные портреты с крестин принца Луи - ФОТО

16 июля 2018 12:51

Неделю назад, 9 июля, крестили третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон - принца Луи. Таинство прошло в Лондоне, в Королевской часовне Сент-Джеймского дворца, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

На нем присутствовали принц Гарри и Меган Маркл, старшие брат и сестра принца Луи - принц Джордж и принцесса Шарлотта, принц Чарльз и его супруга Камилла, Пиппа Миддлтон с супругом и другие представители монаршей семьи. Но на мероприятии не было главного гостя - королевы Елизаветы II, прабабушки принца Луи. Пропустить таинство правнука ей пришлось из-за проблем со здоровьем.

Сегодня, 16 июля, на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram появились официальные фото с крестин принца Луи.

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