Трагедия в парке аттракционов в Пакистане: погиб ребенок
16 июля 2018 13:25 219
Трагедия в парке аттракционов произошла в Пакистане. Погибла 8-ми летняя девочка, еще одиннадцать посетителей травмированы. В городе Карачи упали перегруженные качели, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Этот парк аттракционов работал в тестовом режиме, его открыли в июне. Причины трагедии должны установить инженеры, ответственные за работу качелей. Из-за трагедии парк временно закрыли.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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