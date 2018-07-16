Трагедия в парке аттракционов в Пакистане: погиб ребенок

16 июля 2018 13:25

Трагедия в парке аттракционов произошла в Пакистане. Погибла 8-ми летняя девочка, еще одиннадцать посетителей травмированы. В городе Карачи упали перегруженные качели, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Этот парк аттракционов работал в тестовом режиме, его открыли в июне. Причины трагедии должны установить инженеры, ответственные за работу качелей. Из-за трагедии парк временно закрыли.

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