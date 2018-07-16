Трамп назвал причину наихудших отношений с Россией за всю историю

Президент США Дональд Трамп назвал причину наихудших за всю историю отношений с Россией. Об этом он сообщил в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Наши отношения с Россией еще никогда не были хуже, спасибо многолетней глупости и безрассудности [предыдущих администраций] и охоте на ведьм", - написал он.

Американский лидер неоднократно называл "охотой на ведьм" расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по "вмешательству России в американские выборы в 2016 году".

Утверждения о якобы вмешательстве Москвы в выборы, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен ЦРУ, ФБР и АНБ. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы Трампа. Москва все эти обвинения отрицает.

16 июля Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки. Это станет первой полноформатной встречей двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, после - во Вьетнаме на саммите АТЭС. Инициативу провести эти переговоры в конце марта во время телефонного разговора с Путиным выразил Трамп.

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