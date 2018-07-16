Раскрыта основная роль новейшего оружия России

Россия создает новые виды вооружений с целью сохранить ядерный паритет, Москва должна быть начеку на фоне угроз со стороны НАТО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник в интервью телеканалу RT, передает Day.Az.

"Вы знаете, что паритет надежно обеспечен за счет новых изобретений, за счет изобретений новых систем вооружения, которые призваны, что называется, забетонировать ядерный паритет. Ядерный паритет - это элемент взаимного сдерживания, который гарантирует стратегическую ядерную безопасность", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что российские Вооруженные силы и военно-промышленный комплекс принимают все необходимые меры для обеспечения стране безопасности. Он подчеркнул, что ряд угроз исходит от Североатлантического альянса. "Понимаете, НАТО - это инструмент конфронтации, который был сконструирован и создан в целях конфронтации", - пояснил он.

Он напомнил, что с той поры в этом плане ничего не изменилось, по его словам, альянс и сегодня считает Россию потенциальным противником. В связи с этим Москва "обязана быть начеку", заключил Песков.

Новые виды оружия - в частности, высокоточный авиационный ракетный комплекс "Кинжал" - президент представил в ходе послания Федеральному собранию 1 марта. После демонстрации возможностей российской армии Путин указал на бесполезность попыток сдерживать Россию и призвал страны "не раскачивать лодку" по имени планета Земля.

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