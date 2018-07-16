В Ереване обрушилось здание, есть жертвы

Чрезвычайный случай произошел в Ереване в понедельник.

Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, в 11:30 в службу "911" поступил сигнал о том, что часть здания 23 по проспекту Аршакуняц обвалилась, есть пострадавшие, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Прибывшие спасатели выяснили, что по указанному адресу обрушился фасадный карниз (порядка 10 м). Трое пострадавших (Г.М. 1965 года рождения, А.К. 1971 года рождения и М.Г. 1990 года рождения) еще до прибытия спасателей были госпитализированы в медцентр "Эребуни". Состояние первых двух пострадавших врачи оценили как тяжелое, третьего - удовлетворительное.

Как сообщили агентству Новости-Армения в медценте "Эребуни", один из пострадавших, чье состояние было оценено как крайне тяжелое, скончался.