Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Трампом
16 июля 2018 14:28 145
Владимир Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Дональдом Трампом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сразу из аэропорта Путин отправится в президентский дворец.
У лидеров двух стран запланировано совместное фотографирование с президентом Финляндии, а затем, спустя десять минут, должна начаться встреча. На беседу тет-а-тет стороны отвели полтора часа.
Далее по графику должны состояться переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, по продолжительности займут один час 45 минут.
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