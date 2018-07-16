В Чехии из зоопарка сбежали два тигра и лев

Из частного зоопарка в селе Штит, расположенного в Краловоградецком крае на северо-востоке Чехии, в понедельник сбежали два тигра и один лев, полиция просит жителей села временно не покидать свои дома, сообщила журналистам представитель полиции Ива Кормошова, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Причина происшествия пока неизвестна. Для поиска животных выделено 8 полицейских нарядов, используется вертолет. Предполагается, что звери пока находятся в окрестностях зоопарка, но не исключено, что они могут перебраться на другую территорию. Население соседних населенных пунктов тоже проинформировано об опасности", - сказала Кормошова.

Частный зоопарк в селе Штит создан в 2014 году, помимо тигров и льва там содержатся другие экзотические животные. Сотрудники зоопарка пока отказываются отвечать на вопросы СМИ.