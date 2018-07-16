Трамп заявил, что у России и США есть шанс наладить отношения
16 июля 2018 15:43 216
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона и Москвы есть возможность наладить взаимоотношения, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"У наших двух стран есть огромная возможность для того, чтобы наладить наши взаимоотношения. На протяжении нескольких лет ", - сказал он перед началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
В понедельник в Хельсинки проходит первая полноформатная встреча президентов России и США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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