В Хельсински состоялась первая личная встреча Лаврова и Помпео

16 июля 2018 17:33

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео "на полях" саммита в Хельсинки, сообщается в официальном аккаунте российского министерства иностранных дел в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В Хельсинки прошла встреча Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майка Помпео", - говорится в сообщении.

Это первая личная встреча Лаврова и Помпео.

В финской столице в понедельник проходят переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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