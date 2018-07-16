В Хельсински состоялась первая личная встреча Лаврова и Помпео
16 июля 2018 17:33 139
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео "на полях" саммита в Хельсинки, сообщается в официальном аккаунте российского министерства иностранных дел в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В Хельсинки прошла встреча Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майка Помпео", - говорится в сообщении.
Это первая личная встреча Лаврова и Помпео.
В финской столице в понедельник проходят переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!