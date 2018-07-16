Встреча Путина и Трампа продлилась дольше запланированного
16 июля 2018 17:52 191
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе, продолжавшаяся два часа десять минут, завершилась, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Изначально на беседу тет-а-тет протокол отводил 1,5 часа.
Перед встречей президент России заявил, что настало время поговорить обстоятельно.
Далее по графику - переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, займут 1 час 45 минут.
Саммит в Хельсинки - первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Он проходит в президентском дворце в центре финской столицы.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!