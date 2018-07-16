Трамп назвал встречу с Путиным "хорошим стартом для всех"

Дональд Трамп положительно оценил встречу один на один с Владимиром Путиным в Хельсинки.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

"Это хорошее начало. Это хорошее начало для всех", - сказал он перед рабочим ланчем, в котором принимают участие российская и американская делегации.

Встреча Путина и Трампа в узком составе продолжалась два часа десять минут вместо запланированных полутора часов.

Перед беседой президент России заявил, что настало время поговорить обстоятельно. "У нас продолжаются постоянные контакты. Мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Ну и, конечно, настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям и по различным "болевым точкам" в мире. Их достаточно много для того, чтобы обратить на это внимание", - сказал он.

Американский лидер, в свою очередь, отметил, что весь мир заинтересован в хороших отношениях между Москвой и Вашингтоном. "У наших двух стран есть огромная возможность для того, чтобы наладить наши взаимоотношения. На протяжении нескольких лет", - добавил он.

Президент США также сообщил, что хотел бы поговорить о торговле, военных вопросах, в том числе ядерном потенциале двух стран, и Китае.

Саммит в Хельсинки - первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Он проходит в президентском дворце в центре финской столицы.