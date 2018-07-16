В Японии из-за сильной жары продолжают гибнуть люди

Пять человек погибли, более двух тысяч госпитализированы за один день из-за сильной жары, установившейся на обширной территории Японии, включая пострадавшие от недавнего наводнения районы. Об этом сообщило агентство Киодо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 22.00 понедельника по местному времени (17.00 по бакинскому времени), с тепловым ударом были госпитализированы 2020 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в префектурах Аити, Осака, Киото, Гифу и Хёго.

С прошлой недели на обширной территории Японии, в том числе в пострадавших от наводнения районах, установилась жаркая погода. Так, в городах Ибигава, Тадзими и Гифу столбик термометра в понедельник днем поднялся выше отметки 39 градусов. В пострадавших районах температура воздуха поднялась выше 36 градусов. Ситуация там усугубляется тем, что в ряде регионов до сих пор не работает водоснабжение.

По прогнозам, во вторник на большей территории страны сохранится жаркая погода, температура в некоторых районах вновь приблизится к 40-градусной отметке. В связи с повышением температуры метеорологи призывают людей пользоваться кондиционерами и стараться не находиться долгое время на улице, а также постоянно пить воду.

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