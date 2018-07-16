Путин назвал темы переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с главой США Дональдом Трампом лидеры двух стран обсудили текущее состояние двусторонних отношений и вопросы международной повестки, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы рассмотрели текущие состояние и перспективы российско-американских отношений, ключевые вопросы международной повестки дня. Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период. Однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера, не имеют объективных причин", - сказал Путин по итогам переговоров с Трампом.