Трамп заявил о необходимости давления на Иран
16 июля 2018 20:20 237
Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул важность оказания давления на Иран, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я также подчеркнул важность оказания давления на Иран для того, чтобы они приостановили свою кампанию насилия и ядерное стремление на Ближнем Востоке", - сказал американский президент на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!