Трамп заявил о необходимости давления на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул важность оказания давления на Иран, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я также подчеркнул важность оказания давления на Иран для того, чтобы они приостановили свою кампанию насилия и ядерное стремление на Ближнем Востоке", - сказал американский президент на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки.