Путин подарил Трампу мяч - ФОТО

Во время пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом российский президент Владимир Путин подарил коллеге футбольный мяч, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из журналистов использовал метафору из сферы футбола, чтобы задать вопрос о российско-американских отношениях в сирийской ситуации. Он напомнил о словах американского госсекретаря Майка Помпео, который сказал, что мяч находится на российской стороне.

Отвечая на вопрос, Путин подарил Трампу футбольный мяч и заметил, что теперь он находится на стороне США.

Трамп выразил надежду на то, что США проведут чемпионат мира не хуже того, который накануне закончился в России. Американский лидер также сказал, что передаст футбольный мяч своему сыну Бэррону, а пока отдал подарок своей супруге Меланье.