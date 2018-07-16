Экс-глава ЦРУ обвинил Трампа в предательстве

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США Дональда Трампа в предательстве из-за пресс-конференции по итогом переговоров с главой России Владимиром Путиным. Об этом он написал в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия "особо тяжких преступлений и проступков". Это не что иное как предательство. Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, вы где?", - написал Бреннан.