Путин напомнил, что Сорос "вмешивается везде"

Президент РФ Владимир Путин, комментируя обвинения в отношении РФ о "вмешательстве" в американские выборы, заявил, что миллиардер Джордж Сорос "вмешивается везде", это позиция частного лица, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сорос, например, тот везде вмешивается. Но это что? Позиция американского государства? Нет, это позиция частного лица", - сказал Путин по итогам переговоров с американским лидером Трампом.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в понедельник в Хельсинки.

Ранее заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что минюст США выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на ГРУ, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. Конкретных доказательств на пресс-конференции Розенстайн не привел.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело - внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.