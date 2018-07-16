Путин о "вмешательстве" в выборы в США: я знаю, как составляют досье

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях России во "вмешательстве" в американские выборы, заявил, что работал в разведке и знает, как составляются досье, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я ведь тоже работал в разведке и знаю, как составляются соответствущие досье", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело - внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.