Путин: Россия и США могут работать над регулированием рынка нефти и газа

Россия и США могли бы совместно работать над регулированием мирового рынка нефти и газа, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы говорили с господином президентом, в том числе, и на эту тему. Нам известна позиция президента. Я считаю, что мы, как крупнейшие нефтегазовые державы, Соединенные Штаты тоже являются такой страной, могли бы конструктивно работать по регулированию международных рынков", - сказал Путин.

Он отметил, что Россия не заинтересована в чрезвычайном как падении, так и росте цен на энергоносители. "У нас есть здесь о чем поговорить, и есть поле для сотрудничества", - заявил Путин.