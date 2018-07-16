Путин и Трамп не приняли совместного заявления по итогам переговоров

16 июля 2018 22:01

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не принимали совместного заявления по итогам переговоров, ограничились пресс-конференцией, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Day.Az.

"Ограничились", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в понедельник в финской столице Хельсинки.

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