Ведущий CNN назвал выступление Трампа позорным

Ведущий американского телеканала CNN Андерсон Купер назвал позорным выступление Трампа на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вы посмотрели, вероятно, на этом саммите самое позорное из всех выступлений американского президента перед российским лидером, которое я когда-либо видел. Потрясающая пресс-конференция", - сказал популярный ведущий по завершении трансляции пресс-конференции президентов России и США после их переговоров в Хельсинки.

Ведущих и аналитиков телеканала больше всего возмутили комментарии президента в ответ на вопросы о приписываемом России вмешательства в выборы в США Москве. Президент США заявил о том, что президент Путин "сказал, что Россия этого не делала", и что Трамп "не видит причин" для вмешательства России в выборы в США.

В ходе пресс-конференции Путин заявил, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела США, но при этом предложил США обсудить волнующие их вопросы в этой сфере в формате рабочей группы по кибербезопасности, которую можно было бы создать.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.