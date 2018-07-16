Путин ответил на вопрос о компромате на Трампа

Во время пресс-конференции по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путинответ на вопрос, есть ли у него компромат на коллегу из США. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru", передает Day.Az.

Вопрос о наличии у российской стороны "компрометирующего материала против Трампа и его семьи" вызвал у главы государства смех. По словам Путина, когда Трамп находился в Москве в качестве бизнесмена, российский президент не знал об этом. Он также посоветовал американскому журналисту "выбросить эту шелуху из головы".

"Хочу сказать: если бы у них был (компромат), он бы вышел уже давно", - заметил Трамп.