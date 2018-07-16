Роналду рассказал, почему решил продолжить карьеру в Италии

Новый нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду во время официальной презентации в понедельник отметил, что намерен выиграть много трофеев в составе туринского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Напомним, что Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля, подписав с "бьянконери" четырехлетний контракт. Роналду ранее выступал за "Реал", в составе которого дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, с 2009 года.

"Ювентус" - это одна из лучших команд в мире. Это было решение, о котором я думал в течение длительного времени. Это очень важный шаг в моей карьере. Здесь отличный тренер, отличный президент, привыкшие к победам. Вообще решение приехать сюда, далось легко", - сказал Роналду. - "Я человек, который любит думать о настоящем, я все еще очень молод, и мне всегда нравились вызовы: от "Спортинга" до "Манчестера" и "Ювентуса", это вызов, и я очень хорошо подготовлен к нему. Игроки моего возраста обычно уезжают в другие страны. На этом этапе моей карьеры хочу играть в большом клубе, счастлив и благодарю "Юве" за отличную возможность, которую он мне дал."

Также португалец поблагодарил фанатов мадридского клуба и заверил болельщиков "Ювентуса", что он приехал в Италию не в отпуск.

"История в "Реале" была блестящей, благодарю фанатов, но теперь хочу посвятить себя этому новому этапу своей жизни. Не могу дождаться, чтобы дебютировать. Я очень мотивирован. Серия А - сложный, очень тактический чемпионат, в моей карьере не было ничего легкого, я парень, который любит выбраться из зоны комфорта, уверен в себе, своих товарищах по команде и моем клубе. Мы будем бороться за все трофеи. Спасибо за теплый прием здесь, дам свой ответ на поле. Я хочу оставить свой след в истории "Ювентуса". Точно не приехал сюда в отпуск, хочу побеждать с этой командой. Уверен, все будет хорошо. Хочется перейти на еще более высокий уровень. Возраст не имеет значения. Чувствую себя хорошо", - сказал Роналду.

Туринцы заплатили за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год. Ранее мы писали, что "Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту.

Интересно, что работники компании FIAT, которая является спонсором "Ювентуса", выразили недовольство покупкой Криштиану Роналду. Они намерены устроить забастовку. FIAT входит в холдинг Exor, который является владельцем "Ювентуса". Часть стоимости за Роналду оплатят за счет резервов завода.