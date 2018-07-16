Выгнанный из дворца в Хельсинки журналист продолжил сопротивляться снаружи

Журналист, которого вывели из зала пресс-конференции президентов России и США, продолжил оказывать сопротивление правоохранительным службам снаружи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Однако его быстро скрутили и посадили в полицейскую машину.

Ранее перед пресс-конференцией Владимира Путина и Дональда Трампа произошел инцидент. Когда все журналисты заняли свои места и ожидали пресс-конференции, к одному из корреспондентов, сидящему среди американской прессы, подошли сотрудники безопасности. После небольшого разговора, который проходил на повышенных тонах, все они вышли из зала для проверки документов.

Через некоторое время они вернулось для того, чтобы журналист забрал вещи. Но дойдя до места, он развернул плакат и стал объяснять, что просто хотел задать вопрос. Разговор быстро перешел на крик, журналиста скрутили и, несмотря на сопротивление, под руки вывели из зала.

Когда об этом эпизоде рассказали главе российского МИД Сергею Лаврову, он пошутил: "Он был из Pussy Riot, что ли?"

Как пишет финская пресса, человек с плакатом - писатель и политический активист Сэм Хусейни. На своем сайте Хусейни пишет, что он независимый журналист в Вашингтоне, чьи работы публикуются Nation, Consortium News и CounterPunch.