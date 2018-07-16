Мейвезер на пенсии заработал больше, чем Месси и Роналду на двоих

Американский боксер Флойд Мейвезер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes, сообщается на официальном сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Суммарный заработок 41-летнего Мейвезера за последние 12 месяцев составил 285 миллионов долларов. В августе 2017 года Мейвезер победил чемпиона мира по версии UFC Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса.

Из спортсменов в первую десятку рейтинга также вошли два футболиста - нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси (8-е место, 111 миллионов) и форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду (108 миллионов). Кстати, экс-игрок "Реала" объяснил, почему решил продолжить карьеру в Италии.

На 12-м месте ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор (99 миллионов), на 13-м - футболист "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар (90 миллионов), на 17-м - американский баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс (85,5 миллиона).

Также в рейтинг включены теннисисты Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович, баскетболисты Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден, автогонщики Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель, боксеры Сауль Альварес, Энтони Джошуа, гольфисты Тайгер Вудс, Рори Макилрой. Сегодня стало известно, что Энтони Джошуа и Александр Поветкин встретятся на ринге в Лондоне.